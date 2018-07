Mark Webber mantém cautela após liderar treinos na Espanha

BARCELONA - O australiano Mark Webber adotou um discurso cauteloso após liderar as duas sessões de treinos livres desta sexta-feira para o GP da Espanha de Fórmula 1, no circuito da Catalunha, mas também não escondeu a satisfação com o resultado. Para ele, o carro da Red Bull ainda precisa melhorar, mas a possibilidade de treinar sob forte calor foi importante, ao contrário do que aconteceu na pré-temporada.

"O carro andou bem hoje, ainda temos algum trabalho a fazer, mas foi uma das nossos melhores sextas-feiras. É a primeira vez que piloto o RB7 em Barcelona com essa temperatura, assim a equipe aprendeu muito. Os pneus são um fator importante aqui, sabemos disso, por isso vamos gerenciá-los da melhor maneira possível", afirmou.

Em 2010, Webber teve excelente desempenho mo GP da Espanha. O piloto australiano venceu a corrida após faturar a pole position. Agora, espera repetir o desempenho neste fim de semana. "Aqui é uma pista boa para mim, com um bom resultado no ano passado, então espero manter essa tendência nessa fim de semana", disse.

Acostumado a liderar a Red Bull, Sebastian Vettel teve desempenho mais discreto nesta sexta-feira e viu Webber dominar os treinos. O líder do Mundial de Pilotos foi o segundo mais rápido na primeira sessão e terminou a segunda em terceiro lugar. O alemão aprovou o seu desempenho, mas previu uma corrida difícil no domingo.

"Foi um dia muito produtivo, foi a primeira chance real que tivemos com a nova especificação de pneus duros, e posso confirmar que eles são muito duros! Tudo estava bom, talvez esta manhã não tenha sido a ideal, mas nesta tarde eu estava feliz. Acho que vai ser apertado neste fim de semana, nós estamos em boa forma, mas os outros parecem bem rápidos", disse.

