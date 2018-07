Mark Webber revela que ignorou ordem da Red Bull e atacou Vettel

SILVERSTONE - O australiano Mark Webber voltou a se envolver em polêmica com a Red Bull em Silverstone. Um ano depois de ironizar a postura da equipe após vencer o GP da Inglaterra, ele criticou as ordens dadas pela escuderia para que não tentasse ultrapassar o alemão Sebastian Vettel nas voltas finais da prova deste domingo. E revelou que decidiu ignorá-las.

"Não fiquei bem com isso, não. Se Fernando [Alonso] tivesse abandonado na última volta, estaríamos disputando a vitória", reclamou Webber, que pressionou Vettel nas voltas finais, mas não conseguiu ultrapassá-lo para assumir a segunda colocação do GP da Inglaterra.

Em 2010, ao comemorar a sua vitória, via rádio, Webber ironizou a Red Bull: "Nada mal para um segundo piloto". Naquela oportunidade, a equipe correu com uma nova asa dianteira apenas no carro de Vettel.

Webber garantiu que tomou os cuidados necessários para que não batesse em Vettel na tentativa de ultrapassá-lo. "Sebastian estava fazendo o seu melhor e eu estava fazendo o meu melhor. Eu não iria bater com ninguém", disse.

Chefe da Red Bull, Christian Horner defendeu as ordens dadas para Webber e ressaltou que a equipe não poderia correr o risco de ver os seus dois pilotos abandonarem o GP da Inglaterra. "É um resultado da equipe. Eu posso entender a frustração de Mark, mas nós não podemos deixar escapar um monte de pontos", declarou.

Horner garantiu que Webber ainda luta pelo título do Mundial de Pilotos e criticou as reclamações do australiano. "Mark não está fora da disputa pelo campeonato, mas não podíamos arriscar. Mark deveria entender. Ele é parte da equipe. Segundo e terceiro são bons resultados", afirmou.