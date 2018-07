Mark Webber vence GP do Brasil com dobradinha da Red Bull

SÃO PAULO - Sem a esperada chuva, frustrando todas as previsões, a 40ª edição do GP do Brasil de Fórmula 1 teve uma dobradinha da favorita Red Bull, neste domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Dessa vez, porém, a vitória ficou com o australiano Mark Webber, que, já na última etapa da temporada, finalmente conseguiu superar o seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel.

Webber não ganhava uma corrida desde agosto do ano passado, na Hungria. Nesse período, ele viu Vettel conquistar o bicampeonato da Fórmula 1 - o título desta temporada já tinha sido garantido por antecipação pelo alemão, assim como a Red Bull ganhou também entre os construtores. E, para vencer em Interlagos, o australiano contou com problemas no carro do companheiro.

Apesar da vitória em Interlagos, Webber não conseguiu conquistar o vice-campeonato da Fórmula 1. Essa honraria ficou com o inglês Jenson Button, da McLaren, que completou o pódio do GP do Brasil com a terceira colocação e terminou a temporada com 270 pontos, atrás apenas do campeão Vettel. Já o australiano levou o terceiro lugar no Mundial, com 258 pontos.

Para os pilotos brasileiros, a última etapa da temporada da Fórmula 1 foi frustrante. Felipe Massa esteve sempre entre os primeiros colocados com a sua Ferrari, mas não teve chances de lutar efetivamente por pódio, terminando em quinto lugar. Rubens Barrichello (Williams) e Bruno Senna (Renault) enfrentaram problemas, ficando na 14ª e 17ª posições, respectivamente.

CORRIDA

Depois de se tornar o piloto que mais vezes largou na pole position numa mesma temporada da Fórmula 1 - foram 15 em 19 etapas -, batendo o recorde do inglês Nigel Mansell, Vettel conseguiu manter o primeiro lugar no começo da corrida deste domingo. Webber também segurou a sua segunda posição, assim como Button, que tinha sido o terceiro colocado do grid.

Enquanto isso, os dois carros da Ferrari ganharam posições logo na largada. O espanhol Fernando Alonso ultrapassou o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, para assumir o quarto lugar e Massa fez o mesmo com o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, para ser o sexto colocado. Para Rubinho, o começo de prova foi ruim, perdendo de 12º para 20º antes da primeira curva.

Rubinho até que conseguiu recuperar algumas posições, mas seu resultado final foi comprometido pela largada ruim. Bruno Senna, por sua vez, bateu quando era ultrapassado pelo alemão Michael Schumacher, da Mercedes, na 10ª volta. O brasileiro, então, foi punido pelos comissários e teve que fazer um "drive trough", também prejudicando suas chances na corrida.

Durante a primeira parada nos boxes, Massa foi o último a fazer o pit stop e acabou liderando rapidamente a corrida, para alegria do público que foi a Interlagos. Mas a festa brasileira durou pouco. A disputa estava mesmo restrita aos dois carros da Red Bull. E, enfrentando problemas no câmbio, Vettel acabou sendo ultrapassado por Webber na 30ª volta.

Também com problemas de câmbio na sua McLaren, Hamilton abandonou a corrida na 48ª volta. Mas o outro piloto da equipe partiu para o ataque no final da prova. Button pressionou Alonso até conseguir a ultrapassagem, retomando a terceira posição perdida justamente para o espanhol na 11ª volta e fechando a sua campanha do vice-campeonato com um pódio em Interlagos.

Mesmo com os problemas no câmbio, Vettel conseguiu levar o carro até o final, encerrando a sua histórica temporada com um segundo lugar no GP do Brasil. Assim, o alemão de 24 anos foi decisivo para a Red Bull conquistar o título de construtores e conseguiu números incríveis para ser bicampeão mundial entre os pilotos - foram 11 vitórias e outros seis pódios.

Confira a classificação final do GP do Brasil:

1) Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1h32min17s434

2) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - a 16s9

3) Jenson Button (ING/McLaren) - a 27s6

4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - a 35s0

5) Felipe Massa (BRA/Ferrari) - a 1min06s7

6) Adrian Sutil (ALE/Force India) - a 1 volta

7) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - a 1 volta

8) Paul di Resta (ESC/Force India) - a 1 volta

9) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - a 1 volta

10) Vitaly Petrov (RUS/Renault) - a 1 volta

11) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) - a 1 volta

12) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) - a 1 volta

13) Sergio Perez (MEX/Sauber) - a 1 volta

14) Rubens Barrichello (BRA/Williams) - a 1 volta

15) Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - a 1 volta

16) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) - a 2 voltas

17) Bruno Senna (BRA/Renault) - a 2 voltas

18) Jarno Trulli (ITA/Lotus) - a 2 voltas

19) Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin) - a 3 voltas

20) Daniel Ricciardo (AUS/Hispania) - a 3 voltas

Abandonaram a prova:

Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania)

Lewis Hamilton (ING/McLaren)

Pastor Maldonado (VEN/Williams)

Timo Glock (ALE/Virgin)