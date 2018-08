Márquez bate rival da Ducati por dois milésimos e faz a pole na Áustria

Por muito pouco, o espanhol Marc Márquez cravou a pole position no treino de classificação deste sábado para a etapa da Áustria de MotoGP. O piloto da Honda fez o tempo de 1min23s241, pouco melhor do que a dupla da Ducati. Em segundo lugar, o italiano Andrea Dovizioso marcou 1min23s243, só dois milésimos mais lento do que o rival, enquanto o espanhol Jorge Lorenzo ficou em terceiro, com a volta de 1min23s376.

Márquez lidera com folga a temporada da MotoGP, com 181 pontos no Mundial de Pilotos e cinco vitórias conquistadas em 2018. O espanhol caminha para conquistar o pentacampeonato dele na principal categoria da motovelocidade, que representaria o terceiro título seguido.

Aos 39 anos, Valentino Rossi, da Movistar Yamaha, está em segundo lugar na classificação geral, com 132 pontos após dez etapas completas. O veterano italiano, sete vezes campeão da MotoGP, vai largar apenas em 14º, e nem chegou a disputar a pole porque fez o tempo de 1min24s309, insuficiente para se garantir no Q2.

Em quarto lugar, o italiano Danilo Petrucci, da Alma Pramac, fechou a segunda fila do treino, com o tempo de 1min23s503. O britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda Castrol, vai largar em quinto (1min23s812) e o francês Johann Zarco, da Monster Yamaha Tech 3, fez o sexto tempo (1min23s887).

A etapa da Áustria da MotoGP é a 11ª das 19 programadas para esta temporada. A prova está marcada para ter início neste domingo às 9 horas (horário de Brasília).