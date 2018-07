Márquez cai e Lorenzo lidera 1º dia de treinos da MotoGP em Valência

O primeiro dia de treinos livres da MotoGP para a etapa da Comunidade Valenciana, última corrida do campeonato, teve uma surpresa na liderança. O veterano Jorge Lorenzo desbancou os principais favoritos e terminou a sexta-feira na primeira colocação no Circuito Ricardo Tormo, ao completar sua melhor volta em 1min30s640.

Apesar de realizar uma de suas piores temporadas na MotoGP e ocupar apenas a sétima colocação em 2017, Lorenzo vem embalado pela segunda colocação na última etapa, na Malásia. E nesta sexta, o espanhol de 30 anos comprovou o bom momento nesta reta final do calendário.

A segunda colocação ficou com outro veterano espanhol, Dani Pedrosa, que conseguiu a marca 1min30s762. Somente então, apareceu um dos postulantes ao título. O italiano Andrea Dovizioso ficou na terceira colocação com a marca de 1min30s949.

A quarta posição da sexta-feira ficou com outro italiano, Andrea Iannone, que liderou a primeira sessão do dia ao marcar 1min31s045. Na sequência, apareceu o francês Johann Zarco, com 1min31s054.

Líder da temporada e principal favorito ao título, o espanhol Marc Márquez não teve motivos para comemorar nesta sexta. O piloto da Honda sofreu mais uma queda e acabou vendo ir por água abaixo as chances de brigar pelas primeiras posições. Por isso, terminou em sexto, com o tempo de 1min31s243. O multicampeão Valentino Rossi foi ainda pior e acabou somente em 11.º, com 1min31s488.

A etapa da Comunidade Valenciana definirá neste domingo o campeão da temporada 2017 da MotoGP. Márquez lidera a tabela com 282 pontos e depende apenas de si para conquistar o quarto título na categoria. Dovizioso, porém, tenta estragar a festa. Ele ocupa a segunda posição, com 261 pontos, e luta por sua primeira conquista.

Os pilotos da MotoGP voltam à pista neste sábado pela manhã para os últimos treinos livres da etapa da Comunidade Valenciana. Às 11h10 (horário de Brasília) começará a atividade que definirá o grid da prova que acontecerá no domingo, às 11 horas.