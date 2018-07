Márquez celebra quarto título na MotoGP: 'É um sonho que não quero que termine'

O espanhol Marc Márquez celebrou muito neste domingo a conquista do seu quarto título da MotoGP, ao terminar na terceira colocação na última etapa do calendário, na Comunidade Valenciana, na Espanha. Feliz com o feito, o jovem de apenas 24 anos afirmou estar vivendo um sonho.

"É uma sensação incrível. Durante a corrida sempre tentei me manter calmo, controlando a situação", destacou o piloto espanhol ao término da prova. "Estou vivendo um sonho que não quero que termine."

Considerado um dos maiores nomes da história da categoria, o espanhol se tornou o oitavo piloto a superar três títulos na MotoGP, mas ele é o mais jovem a conseguir o feito. Márquez chegou à principal categoria da motovelocidade mundial em 2013 e, de lá para cá, só não conquistou o campeonato em 2015.

E o novo título, segundo ele, foi o mais complicado de todos. "Foi a conquista mais difícil, com 27 caídas e meia", brincou o piloto. "Não foi fácil, mas aprendi muitas coisas."

Sobre a "meia" caída deste domingo, quando errou em uma curva e quase despencou, Márquez explicou como perdeu o controle da moto. "Apertei o freio tarde demais e entrei muito rápido. Perdi o controle da parte anterior, mas não me soltei da moto, sem saber onde poderia acabar, na grama ou no muro."

Márquez, por fim, fez questão de enaltecer o italiano Andrea Dovizioso, seu principal concorrente pelo título. "É um adversário incrível, é uma pessoa incrível. Vi como seus mecânicos iam parabenizar os meus. Aprendi muito sobre respeito com Andrea: especialmente o mental, como encarar as corridas. É ele quem melhor se foca nas corridas, centrando-se em si mesmo", completou.