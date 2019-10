Márquez garante vaga na primeira fila na Tailândia e fica mais perto do hexa

O piloto espanhol Marc Márquez, da Honda, ficou mais próximo do hexacampeonato na MotoGP, neste sábado, ao garantir o terceiro lugar no grid de largada da etapa da Tailândia, 15ª do Mundial. O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, seu maior adversário, obteve apenas o sétimo melhor tempo. A corrida tem largada prevista para as 4 horas de domingo (horário de Brasília).

A pole position pela quarta vez no ano ficou para o francês Fabio Quartararo (1min29s719), da Yamaha SRT, que estreou na categoria este ano e ainda busca a sua primeira vitória. Seu tempo é recorde da pista, superando o desempenho de Márquez ano passado (1min30s031).

Quartararo foi seguido pelo espanhol Maverick Viñales (1min29s825), também da Yamaha. Márquez, assim como no treino de sexta-feira, voltou a cair, mas não sofreu lesões graves. Sua melhor volta foi obtida com o tempo de 1min29s931.

O veterano Valentino Rossi, outro piloto da Yamaha, ficou apenas com a nona colocação (1min30s741), à frente do espanhol Álex Rins, da Suzuki (1min30s778).

Líder disparado do campeonato, Márquez soma 300 pontos, contra 202 de Dovizioso. Se não confirmar a sua sexta conquista no fim de semana, ele terá ainda mais quatro etapas (Japão, Austrália, Malásia e Valência) para somar mais um troféu.