Márquez lidera treinos livres da MotoGP em Barcelona; Viñales é apenas o 16º

Os pilotos espanhóis dominaram os treinos livres da etapa da Catalunha da MotoGP, nesta sexta-feira. Mas o líder do campeonato, Maverick Viñales, também da casa, não esteve entre os primeiros colocados. Foi apenas o 16º em Barcelona. O mais rápido do dia foi Marc Márquez, da Honda, seguido de perto pelo compatriota Jorge Lorenzo, da Ducati.

Atual campeão da MotoGP, Márquez cravou o melhor tempo do dia na segunda sessão de treinos, com o tempo de 1min44s478. Lorenzo foi o segundo mais veloz desta sexta, marcando também na segunda sessão a sua melhor marca: 1min44s700. E o alemão Jonas Folger (1min44s839), da Yamaha Tech3, obteve o terceiro tempo do dia.

Campeão em Barcelona no ano passado, o italiano Valentino Rossi esteve aquém do esperado nesta sexta. Ainda se recuperando de acidente que quase o tirou da etapa passada, o piloto da Yamaha foi apenas o 9º colocado, com o tempo de 1min45s118.

A sua frente na tabela de tempos desta sexta estiveram os italianos Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, o francês Johann Zarco e os espanhóis Dani Pedrosa e Álvaro Bautista. O também espanhol Hector Barbera completou o Top 10 do dia.

A decepção do dia coube ao local Maverick Viñales. Líder isolado do campeonato, o piloto da Yamaha não passou do 16º tempo, ao registrar 1min45s810. Viñales tem 105 pontos, contra 79, de Dovizioso, e 75, de Rossi.

O grid de largada da etapa da Catalunha da MotoGP vai ser definido no treino classificatório deste sábado, marcado para as 9h10 (horário de Brasília). A corrida, no domingo, começará às 9 horas.