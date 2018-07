Márquez vence a etapa de Aragão e se isola na liderança da MotoGP

O espanhol Marc Márquez venceu pela quinta vez na temporada ao cruzar o percurso da etapa de Aragão da MotoGP na frente, neste domingo. O piloto da Honda deixou para trás os concorrentes em Alcañiz e faturou seu segundo triunfo segundo ao terminar com o tempo de 42min06s816.

O resultado fez com que Márquez se isolasse na liderança da temporada, mais perto de seu quarto título da categoria. O espanhol chegou a 224 pontos, contra 208 do italiano Andrea Dovizioso, que foi apenas o sétimo colocado neste domingo. Maverick Viñales tem 196, Dani Pedrosa tem 170 e Valentino Rossi, 168.

Viñales foi quem largou na frente neste domingo, mas errou logo no início da prova e não conseguiu sustentar a primeira colocação. Parecendo bem mais lento que seus concorrentes, o espanhol foi ficando para trás e teve que se esforçar muito para terminar a prova na quarta colocação.

O multicampeão Valentino Rossi foi outro que decepcionou. Menos de um mês depois de fraturar a perna em um acidente, ele largou na terceira colocação neste domingo, chegou a ter a vice-liderança em mãos, mas, já na reta final da prova, perdeu o ritmo e terminou apenas em quinto.

Melhor para Márquez, que superou um início ruim do fim de semana para faturar a vitória. Se caiu duas vezes nos treinos de sábado, o espanhol fez uma prova bastante consistente neste domingo, chegou a perder a liderança após erro durante a corrida, mas se recuperou e arrancou para o triunfo.

O piloto da Honda ainda viu seus principais concorrentes ficarem para trás e Dani Pedrosa chegar na segunda colocação para completar a dobradinha da equipe. O terceiro lugar ficou com outro espanhol, o veterano Jorge Lorenzo, que surpreendeu e colocou a Ducati no pódio.

A quatro corridas para o fim da competição, a MotoGP agora para por três semanas e só volta à ação no dia 15 de outubro, quando será disputada a etapa do Japão, no dia 15 de outubro. Depois disso, Austrália, Malásia e Espanha completam o calendário da categoria.