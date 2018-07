Márquez vence etapa da Alemanha e lidera a MotoGP

ALEMANHA - Sem contar com a rivalidade do espanhol Dani Pedrosa, o compatriota Marc Márquez dominou a etapa alemã da MotoGP neste domingo e assumiu a liderança do campeonato. Pedrosa perdeu a ponta por não competir no Circuito de Sachsenring, após sofrer um grave acidente no treino livre de sábado.

Márquez superou Pedrosa por apenas dois pontos na classificação geral. Soma 138 pontos, contra 136 do companheiro de Honda. O também espanhol Jorge Lorenzo é o terceiro colocado, com 127. Lorenzo não correu neste domingo e perderá ainda a próxima etapa, em Laguna Seca, em razão do acidente sofrido na quinta.

Livre da concorrência dos dois compatriotas, Márquez não teve dificuldade para dominar a corrida deste domingo. Ele largou na pole e abriu boa vantagem a partir da quinta volta. Depois disso, não foi mais ameaçado pelos rivais. E a disputa passou se concentrar no britânico Cal Crutchlow e no italiano Valentino Rossi.

Os dois protagonizaram bom duelo pelo segundo posto, que acabou assegurado pelo britânico na 15ª volta. Rossi, dono de nove títulos mundiais, chegou a liderar nas primeiras voltas, quando passou Márquez, mas foi perdendo posições até terminar a prova em terceiro. Apesar da queda, o italiano tem motivos para comemorar, ao faturar seu segundo pódio seguido.

Pedrosa decidiu ficar fora da disputa momentos antes da corrida. No sábado, ele foi submetido a exames que constataram apenas uma fissura na clavícula esquerda, após suspeita de fratura, no forte impacto sofrido no último treino livre antes da sessão classificatória.

O espanhol chegou a ser liberado para tentar disputar a prova, mas acabou decidindo ficar de fora, visando sua recuperação total para a etapa seguinte da MotoGP. A corrida em Laguna Seca será disputada já no próximo fim de semana.