Márquez vence na Austrália e fica próximo de mais um título da MotoGP

O espanhol Marc Márquez colocou uma mão no troféu de campeão da temporada 2017 da MotoGP neste domingo, ao vencer a etapa da Austrália da categoria. No circuito de Phillip Island, o piloto da Honda arrancou no fim para terminar na primeira colocação e ainda pôde comemorar o péssimo dia de seu concorrente, Andrea Dovizioso, que ficou apenas com o 13.º lugar.

Márquez completou a prova em 40min49s772 para chegar à sexta vitória na temporada. Com um ótimo desempenho no fim, ele deixou para trás o italiano Valentino Rossi, segundo colocado, o espanhol Maverick Viñales, terceiro, e o francês Johann Zarco, quarto, que brigavam com ele pelo triunfo até as últimas curvas.

Com isso, Márquez saltou para 269 pontos, colocando 33 de vantagem para Dovizioso a apenas duas provas para o fim da temporada. O resultado deste domingo ainda encerrou qualquer chance matemática de título para Viñales, terceiro lugar da temporada, com 219 pontos.

Por isso, Márquez será campeão da MotoGP pela quarta vez na próxima etapa, na Malásia, sem depender de qualquer outro resultado, se chegar na segunda colocação. Para seguir com chances de título, Dovizioso precisa vencer a prova que acontecerá no próximo domingo e torcer por uma corrida ruim do adversário.

Só que Márquez vive grande momento na temporada e venceu cinco das últimas oito provas. Neste domingo, ele largou na frente em Phillip Island e, se não manteve a ponta por muito tempo, viu Dovizioso encerrar qualquer chance de vitória ao sair da pista logo nas primeiras voltas.

Com o italiano longe da briga pelos primeiros lugares, Márquez fez uma prova cautelosa e tratou apenas de se manter no pelotão da frente. A briga, então, passou a ser com Rossi, Viñales e Zarco, com os quatro separados por centésimos de segundos e se alternando na liderança durante diversas voltas.

Somente quando restavam sete voltas para o fim, Márquez pulou na frente e abriu vantagem confortável para receber a bandeira quadriculada mais uma vez. Atrás dele, a luta entre os outros três pilotos seguiu pelos outros dois lugares no pódio. Rossi foi o mais eficiente e terminou em segundo, com Viñales em terceiro e Zarco em quarto. A diferença do italiano para o francês, porém, foi de apenas 43 milésimos.

Com o título nas mãos de Márquez mais uma vez, a MotoGP chega à Malásia no próximo fim de semana, com a corrida marcada para o domingo, às 5 horas (de Brasília). A última etapa será a da Comunidade Valenciana, no dia 12 de novembro.