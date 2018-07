Márquez vence na República Checa e abre vantagem na ponta da MotoGP

O espanhol Marc Márquez venceu pela segunda vez consecutiva no Mundial de MotoGP e abriu vantagem na liderança da temporada. Neste domingo, o piloto contou com estratégia acertada da Honda para levar a melhor com certa tranquilidade na etapa da República Checa, na cidade de Brno.

Márquez venceu pela terceira vez no ano e subiu para 154 pontos. Já são 14 de vantagem para o segundo colocado Maverick Viñales, diferença significativa em uma das temporadas mais disputadas da MotoGP nos últimos tempos. A terceira colocação é do italiano Andrea Dovizioso, com 133, seguido por 132 de Valentino Rossi e 123 de Dani Pedrosa, todos ainda na briga pelo título.

Tricampeão da categoria, Márquez se beneficiou de sua quarta pole na temporada, mas o que definiu a vitória do espanhol, em 44min15s974, foi mesmo a estratégia correta da Honda em meio à chuva que caiu em Brno. Prova disso é que a segunda colocação ficou com o outro piloto da equipe, o também espanhol Dani Pedrosa.

Outro que teve motivos para comemorar foi Viñales. Depois de sofrer no treino classificatório e largar somente em sétimo, o espanhol fez ótima prova e também foi ao pódio. Valentino Rossi, Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso completaram os seis primeiros lugares, com Jorge Lorenzo terminando apenas em 15.º.

Apesar do péssimo resultado, Lorenzo foi o destaque do início da prova. Com ótima largada, ele saltou da sexta para a segunda colocação. E diante do péssimo rendimento de Marc Márquez no início, assumiu momentaneamente a liderança da corrida, enquanto o concorrente perdia em rendimento a cada curva, chegando a ficar em décimo.

Com Márquez distante, a briga pela vitória parecia entre Lorenzo, Pedrosa, Rossi e Dovizioso. Mas foi aí que a estratégia da Honda fez diferença. Por causa da chuva, a equipe foi rápida em apostar nos pneus slick, o que fez com que o líder do campeonato voltasse à briga.

Pedrosa e Viñales foram outros que correram para os boxes para apostar no slick, e também seriam recompensados mais tarde. Por outro lado, Rossi demorou a parar, o que o tirou da briga pela vitória. Situação ainda pior viveu Lorenzo, que viu a Ducati se atrapalhar em sua parada e caiu para as últimas colocações.

Com a estratégia acertada, Márquez não tardou em recuperar a primeira colocação. Mais do que isso, disparou na liderança com vantagem tão confortável que o permitiu fazer festa mesmo antes de cruzar a linha de chegada. Foram 12 segundos de vantagem para Pedrosa e 18 para Viñales.

Com a vitória e o pódio definidos, a emoção na reta final da partida ficou por conta da briga pela quarta colocação. E na última volta, Rossi fez valer toda sua qualidade para deixar Crutchlow para trás.

A temporada 2017 da MotoGP terá prosseguimento com a disputa da 11.ª corrida do ano no fim de semana que vem. No domingo, os pilotos vão à pista no circuito de Spielberg para a disputa da etapa da Áustria.