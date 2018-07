Márquez vence pela 5º vez nos EUA e Rossi assume liderança da MotoGP

O espanhol Marc Márquez confirmou o incrível domínio no Circuito das Américas e venceu em Austin, neste domingo, pela quinta vez consecutiva. O piloto da Honda cruzou a linha de chegada na frente na corrida norte-americana, sendo seguido pelo italiano Valentino Rossi e pelo espanhol Dani Pedrosa. Rossi assumiu a liderança geral do campeonato.

Com o resultado, Márquez mantém domínio incomparável em Austin. Ele simplesmente venceu todas as corridas disputadas no circuito desde que a etapa foi incluído no calendário da MotoGP, em 2013. Além disso, faturou a pole position da prova nestas cinco temporadas.

Para chegar ao novo triunfo na pista norte-americana - a sua primeira na temporada -, Márquez precisou superar Pedrosa em uma dura batalha desde o início da corrida. Largando na pole, o atual campeão da MotoGP perdeu a liderança para Pedrosa logo na primeira volta. Na sequência, recuperou a ponta, mas voltou a ser superado pelo compatriota quando faltavam apenas dez voltas para o fim.

No entanto, a resposta de Márquez veio logo na sequência e a liderança seguia com o favorito. Enquanto Márquez e Pedrosa duelavam na ponta, Rossi aumentava o ritmo e se aproximava da dupla. Logo ele superou Pedrosa, faltando três voltas para o fim, e até ameaçou o primeiro colocado, embora com chances remotas de ultrapassagem.

E, mesmo sofrendo breve punição dos comissários prova, por ter tirado vantagem num duelo com Johann Zarco, Rossi finalizou a prova na segunda colocação. Sem o mesmo ritmo do início da corrida, Pedrosa precisou se contentar com o quarto lugar.

Com a segunda posição, o piloto da Yamaha assumiu a liderança do Mundial da MotoGP, agora com 56 pontos. O espanhol Maverick Viñales, que não completou a prova, perdeu a ponta e caiu para o segundo lugar geral, com 50. Márquez aparece na terceira colocação, com 38 pontos.

Os piloto da MotoGP voltam às pistas no dia 7 de maio para a disputa da etapa de Jerez, na Espanha. Será a quarta de 18 etapas do calendário 2017 do campeonato.

Confira os dez primeiros colocados da etapa dos EUA:

1º - Marc Márquez (ESP/Honda), 43min58s770

2º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), a 3s069

3º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 5s112

4º - Cal Crutchlow (ING/LCR), a 7s638

5º - Johann Zarco (FRA/Tech 3), a 7s957

6º - Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), a 14s058

7º - Andrea Iannonee (ITA/Suzuki Ecstar), a 15s491

8º - Danilo Petrucci (ITA/Octo Pramac), a 16s772

9º - Jorge Lorenzo (ESP/Ducati), a 17s979

10º - Jack Miller (AUS/Eg0,0), a 18s494