Martín tem volta anulada e Pol Espargaró é pole na etapa da Inglaterra de MotoGP

Jorge Martín comemorou a pole position da etapa da Inglaterra da MotoGP por alguns minutos. O espanhol quebrou o recorde da pista em Silverstone, com 1min58s008, mas acabou vendo a volta rápida ser cancelada após infração na curva 8. Com a punição, a pole acabou com o compatriota Pol Espargaró, que larga pela primeira vez na frente desde que foi para a equipe Honda.

A definição do grid ocorreu apenas no minuto final do treino. Após dominar totalmente as tomadas de tempo em Silverstone, o líder do Mundial de Pilotos, Fabio Quartararo, da Yamaha, acabou superado no fim. Até então, apenas o francês havia baixado os tempos para casa de 1min58.

Além da pole position de Espargaró, com 1min58s889, Quartararo ainda foi superado pelo italiano Francesco Bagnaia, com 1min58s911. O francês ficou 0s14 abaixo, em terceiro. Completam o Top 5, Jorge Martín e Johann Zarco.

Com a punição de Martín, Espargaró largará na frente pela primeira vez com a equipe Honda na MotoGP. E pela terceira vez na carreira na modalidade. No ano, vinha amargando resultados ruins e andando sempre para trás.

O espanhol comemorou muito a pole position. Deu uma volta inteira dando socos no ar comemorando o feito em Silverstone. O público no autódromo aplaudiu o piloto de pé, reconhecendo o bom trabalho após momentos ruins na temporada.

"Foi uma volta muito louca, é um circuito muito longo, que não permite cometer erros e você paga por eles. Eu fui pelo caminho errado, mas funcionou", afirmou Espargaró, feliz e aliviado. "Está sendo uma jornada um pouco difícil, mas espero que isso nos dê oxigênio para o resto da temporada."