Marussia anuncia britânico Chilton como piloto para temporada 2013

BANBURY, INGLATERRA - A Marussia anunciou nesta terça-feira a contratação de Max Chilton para a temporada 2013 da Fórmula 1. O britânico competiu na GP2 neste ano e na próxima temporada vai formar a dupla de pilotos da equipe com o alemão Timo Glock, substituindo o francês Charles Pic, que se transferiu para a Caterham.

Neste ano, Chilton foi contratado pela Marussia para ser seu piloto reserva em setembro, para substituir a espanhola Maria de Villotta, que sofreu um gravíssimo acidente durante um teste pela equipe na pista da base aérea de Duxforde e perdeu o seu olho direito.

Chilton também participou do campeonato da GP2 neste ano e terminou o campeonato na quarta colocação, com duas vitórias. Agora, terá o desafio de competir na Fórmula 1 em 2013 pela Marussia, que não revelou o tempo do contrato firmado com o piloto britânico.

"É difícil colocar em palavras o que estou sentindo hoje, com o anúncio de que vou correr pela Marussia em 2013. Isso vem no final de um ano fantástico para mim, e esses passos - minhas poles e vitórias na GP2, meu desempenho no teste para jovens pilotos da Fórmula 1 e no primeiro treino livre em Abu Dabi - deram a todos a confiança na minha capacidade de competir no mais alto nível do automobilismo", disse.

Chefe da equipe Marussia, John Booth disse que o desempenho de Chilton neste ano foi fundamental para que fosse definido como piloto da equipe para a próxima temporada. "Nós gastamos um tempo significativo para avaliar seu desempenho durante 2012, tanto no nosso próprio carro em testes e também no pitwall, acompanhando a sua evolução junto aos outros membros do nosso grupo de jovens talentos durante as corridas de suporte dos GPs", explicou.

Booth também destacou o trabalho desenvolvido por Chilton como piloto reserva na Marussia. "Nós nos sentimos confiantes o suficiente em sua capacidade e potencial para indicá-lo como piloto reserva em setembro e desde então seu desenvolvimento tem sido rápido em todos os aspectos. Em primeiro lugar, ele tem se mostrado extremamente capaz no carro", completou o dirigente.

O anúncio da Marussia deixa a Fórmula 1 com apenas três vagas indefinidas para a temporada 2013. A Caterham tem somente Charles Pic confirmado até o momento, enquanto a Force India ainda não anunciou nenhum de seus dois nomes para o próximo campeonato. Os brasileiros Luiz Razia e Bruno Senna brigam por estes postos.