Marussia anuncia saída do piloto alemão Timo Glock

BANBURY, INGLATERRA - A Marussia anunciou nesta segunda-feira que Timo Glock não será um dos seus pilotos na temporada 2013 da Fórmula 1. O alemão ainda tinha contrato vigente, mas chegou a um acordo para encerrá-lo, de acordo com a equipe. Ele estava na Marussia desde 2010, quando a escuderia fez a sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial.

"Timo deu uma contribuição muito significativa para a nossa equipe ao longo das últimas três temporadas, ajudando a desenvolver o nosso pacote, tanto que em uma grande parte da temporada de 2012 nós mantivemos o 10º lugar no campeonato de construtores", disse John Booth, chefe da Marussia.

O dirigente admitiu que problemas financeiros pesaram na decisão da equipe de encerrar o vínculo com Glock. "Os desafios atuais enfrentados pela indústria significa que temos de tomar medidas para garantir o nosso futuro a longo prazo. As condições econômicas prevaleceram, o cenário comercial é difícil para todos, incluindo as equipes de Fórmula 1", comentou.

Glock disputou 55 corridas pela Marussia e teve um 12º lugar, no GP de Cingapura do ano passado, como melhor resultado pela equipe, que ainda não somou pontos na Fórmula 1. "Gostaríamos de agradecer a Timo por trabalhar conosco para chegar a esta decisão, especialmente porque ele tinha um contrato válido, e também pela contribuição que ele deu para a nossa equipe. Desejamos a ele tudo de melhor para o seu futuro e gostaria de parabenizar a próxima equipe a adquirir os serviços de um piloto tão competitivo, profissional e experiente", afirmou Booth.

O piloto alemão elogiou a Marussia e disse que espera definir logo o seu futuro no automobilismo. "Eu gostaria de desejar boa sorte ao time nesta próxima fase e agradecer a todos pelos grandes momentos que compartilhamos e com o apoio que recebi. Embora não seja o caminho que desejava tomar, eu estou de fato muito animado sobre o que o futuro reserva para a minha carreira e espero comentar sobre isso muito em breve", afirmou.

Com a saída de Glock, a Marussia só tem o britânico Max Chilton como piloto definido para a temporada 2013 da Fórmula 1. Além dessa vaga, ainda restam outras três no grid. A Force India ainda não definiu a sua dupla de pilotos, enquanto a Caterham não escolheu o companheiro de equipe do francês Charles Pic. Os brasileiros Bruno Senna e Luiz Razia ainda trabalham para conquistar uma dessas vagas.