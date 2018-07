Marussia escala britânico e indonésio para testes em Abu Dabi

King e Haryanto vão substituir os titulares da Marussia na temporada, o britânico Will Stevens e o norte-americano Alexander Rossi. Nenhum dos dois tem presença confirmada no time em 2016. Logo a participação dos novatos nos testes de pneus pode dificultar a permanência dos atuais titulares.

No dia 1º de dezembro, dois dias após o GP de Abu Dabi, King e Haryanto vão dividir o carro da Marussia ao longo das 12 horas previstas para o teste, que envolve todas as equipes do grid e serve para auxiliar a Pirelli no desenvolvimento dos pneus que serão utilizados na temporada 2016.

Cada piloto deve assumir um período do dia. Será a primeira experiência de King, de 21 anos, num carro da F1. "Para Jordan, o teste faz parte do seu papel como piloto de desenvolvimento da equipe", disse o chefe de equipe, John Booth.

Haryanto, quarto colocado na GP2, já tem certa bagagem na categoria acima. Ele testou pela primeira vez na F1 em 2010, ainda quando a Marussia era chamada de Virgin. Também esteve na pista em 2012. "Rio já pilotou dois dos nossos carros em testes anteriores. Em 2010, ele esteve entre cotados [para assumir a vaga de titular] apesar de ter apenas 17 anos", disse Booth.