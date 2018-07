Marussia escala Chilton para 1º treino livre em Abu Dabi A Marussia anunciou nesta quinta-feira que o britânico Max Chilton vai substituir o francês Charles Pic no primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, no circuito de Yas Marina. A atividade está marcada para o dia 2 de novembro e será a primeira de Chilton como piloto reserva da equipe.