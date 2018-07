Marussia usará motores da Ferrari em 2014 na Fórmula 1

Em 2014, os motores da Fórmula 1 serão de 6 cilindros e 1,6 litro. Além da própria escuderia italiana e da Marussia, a Ferrari vai fornecer os propulsores para a Sauber no próximo campeonato. Enquanto isso, a Cosworth está de saída de categoria.

"Não só vamos nos beneficiar de uma oferta do fabricante do motor de maior sucesso na história da Fórmula 1, mas também temos uma confirmação adicional, se é que era necessária, do nosso compromisso com o esporte e determinação para manter o nosso progresso diante das nossas ambições a longo prazo", disse Andy Webb, diretor executivo da Marussia.

Em sua quarta temporada na Fórmula 1, a Marussia ainda não pontuou e ocupa a 10ª colocação no Mundial de Construtores. A equipe tem o 13º lugar do francês Jules Bianchi no GP da Malásia como seu melhor resultado neste ano.