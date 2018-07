Marussia Virgin anuncia piloto francês Charles Pic para temporada 2012

Com passagens pela GP2 e pela Fórmula Renault, Pic se destacou no teste de novatos da Fórmula 1 realizado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, há duas semanas. Aos 21 anos, ele comemora a "promoção" à principal categoria do automobilismo mundial.

"Esta é uma grande largada, mas sei que é apenas o começo e preciso trabalhar duro para fazer valer esta oportunidade", afirma o piloto francês, que iniciará já na próxima semana sua preparação para os testes da pré-temporada da Fórmula 1, em fevereiro.

Enquanto Pic ganha a sua primeira chance na Fórmula 1, D''Ambrosio deixa a categoria sem somar pontos em sua primeira temporada. O melhor resultado do belga ao longo do ano foi o 14º lugar, conseguido duas vezes, na Austrália e no Canadá.