Massa acredita em pódio para fechar temporada em alta

Apesar de lamentar sua última volta no treino de classificação deste sábado, quando conseguiu o quarto lugar no grid de largada, Felipe Massa confia num bom resultado no GP de Abu Dabi, que encerra neste domingo a temporada da Fórmula 1. Segundo o piloto brasileiro da Williams, a expectativa é brigar por um lugar no pódio.

A Williams é a equipe que chegou mais perto da Mercedes no circuito Yas Marina, mas não conseguiu entrar na disputa pela pole position. O primeiro lugar no grid ficou com o alemão Nico Rosberg, seguido pelo inglês Lewis Hamilton, dobradinha que vem se repetindo ao longo de praticamente toda a temporada.

Depois dos dois carros da Mercedes, vieram os dois da Williams. Dessa vez, porém, Massa levou a pior e ficou atrás do seu companheiro, o finlandês Valtteri Bottas. "Tinha potencial para ter ficado na frente dele. Estou chateado pela minha volta (no treino de classificação), mas feliz com o carro", disse o brasileiro.

"O pódio é uma possibilidade, então vamos lutar para conseguir isso, o que seria um grande final para a temporada", afirmou Massa. Ele reconheceu que a Williams vai largar "nas melhores posições possíveis" em Abu Dabi, diante do domínio da Mercedes, mas também disse que esperar desafiar Rosberg e Hamilton.