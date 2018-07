Massa acredita que Williams será mais forte no Japão

O brasileiro Felipe Massa está empolgado para o GP do Japão. Fã do circuito de Suzuka, assim como a maior parte dos pilotos que compõem o grid da Fórmula 1, o competidor da Williams destacou que a sua equipe vive um bom momento e espera ser mais competitivo do que na prova anterior, o GP de Cingapura, em que terminou na quinta colocação.

"O Japão é um dos melhores circuitos do calendário. O primeiro setor é incrível e as mudanças de altitude realmente aumentam a emoção da pista. Vivemos um bom momento e espero que nosso carro seja melhor do que em Cingapura", afirmou o brasileiro.

Além disso, Massa destacou a atmosfera especial que envolve a corrida japonesa, especialmente por causa do carinho do torcedor local. "Os fãs japoneses são alguns dos mais apaixonados. Mesmo em uma quinta-feira chuvosa as arquibancadas ainda estão cheias. Também adoro o Japão e espero ver mais do país", disse.

No Japão, Massa tem os segundos lugares nas provas de 2006 e de 2010 como seus melhores resultados. Após ficar na quinta colocação no GP de Cingapura, o brasileiro está em nono lugar no Mundial de Pilotos, com 65 pontos.