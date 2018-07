Massa admite que tempo perdido após pit stop custou o pódio

Felipe Massa ficou satisfeito com o quarto lugar no GP da Austrália e os primeiros pontos obtidos na temporada 2015 da Fórmula 1, neste domingo. Mas não deixou de lamentar o tempo perdido após o pit stop, que custou uma vaga no pódio. Ele acabou cruzando a linha de chegada atrás do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari.

"A única decepção da corrida foi a ultrapassagem de Vettel no pit stop. Eu perdi um segundo e meio atrás de [Daniel] Ricciardo e perdi a minha posição", comentou o brasileiro, que havia largado da terceira colocação.

Massa perdeu o posto quando fez sua parada para troca de pneus. Ao voltar para a pista, com compostos novos e mais rápidos, ele não conseguiu abrir vantagem sobre Vettel porque ficou parado atrás de Ricciardo, da Red Bull. O alemão aproveitou sua oportunidade, buscou a terceira colocação e garantiu o pódio.

Apesar disso, o brasileiro deixou o Circuito de Albert Park satisfeito com o rendimento de sua Williams. "O objetivo hoje era começar a temporada com bons pontos e mostrar que temos um carro competitivo. Conseguimos alcançar boa parte do que planejamos", declarou. "Tenho confiança na equipe e no carro e vamos para a Malásia sabendo que estamos na briga."

A próxima etapa da Fórmula 1 será disputada no Circuito de Sepang, na Malásia, no dia 29 deste mês.