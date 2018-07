Massa admite que Vettel está perto do bicampeonato

O piloto da Ferrari, contudo, não descartou a possibilidade de uma reviravolta na temporada, faltando dez etapas para o fim do campeonato. "Minha experiência em 2008 e a do Kimi [Raikkonen] em 2007 mostram que tudo pode acontecer", afirmou.

Massa acredita que a própria Ferrari poderá surpreender os rivais nas próximas corridas. "Nas últimas etapas, nosso ritmo na corrida foi melhor do que no treino, enquanto em Silverstone, fomos rápidos nos dois. Tenho certeza que este crescimento será mantido durante o segundo semestre", declarou. No domingo, Fernando Alonso levou a equipe italiana para o lugar mais alto do pódio pela primeira vez em 2011.

Questionado sobre o GP de Budapeste, que será disputado no final do mês, Massa garantiu que não terá receio de voltar ao local do acidente sofrido em 2010. "Mesmo que tenha sido um momento importante da minha vida, quando eu entro no carro eu só penso em correr e ser o mais rápido. As preocupações com a família ou qualquer outro problema desaparecem quando a viseira do capacete desce e só voltam à tona quando eu retorno ao paddock. Nada deve afetar a concentração", afirmou.