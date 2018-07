Massa ainda comemora pódio: 'Estou na direção certa'

"Foi um resultado muito importante para mim e para o time. Sempre corro por vitórias e pódios, não apenas por correr, apesar de gostar. Portanto, voltar ao pódio após um longo tempo me deixou feliz, o que é importante, mas ainda mais importante foi a motivação extra para as corridas restantes do campeonato", afirmou Massa, nesta quinta-feira. "Sinto que estou indo na direção certa".

Mais do que comemorar o pódio, Massa se diz satisfeito por ter dado uma reviravolta em seu desempenho a partir do recesso do meio do ano. "Se você olha o campeonato do começo até as férias e, em seguida, da parada até agora, há uma grande diferença, como se fossem dois campeonatos diferentes. Esta segunda parte tem sido muito melhor. Eu me sinto mais confiante e também acho que isto é importante para meu futuro".

O brasileiro atribui seu crescimento à sorte. "Antes de Suzuka, em várias ocasiões tivemos ritmo e fizemos uma boa prova, mas alguma coisa acontecia e eu não terminava com o resultado correto. Após as férias, não sinto que alguma coisa mudou, mas tive um pouco mais de sorte".