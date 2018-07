Massa aposta em bom histórico para vencer na Turquia

O piloto Felipe Massa tem um ótimo histórico no GP da Turquia. São três vitórias em Istambul em cinco corridas disputadas lá em sua carreira na Fórmula 1. Nesta quinta-feira, o brasileiro tentou explicar um pouco deste bom retrospecto no circuito que abrigará a sétima etapa do Mundial de Fórmula 1, neste domingo.

"É um lugar em que eu adoro correr, mas não há nenhum segredo para isso, eu simplesmente gosto da pista, mas é claro que preciso de um bom carro para ir bem. É muito bom correr em uma pista que se gosta. Creio que estarei na briga pela vitória neste domingo", comentou o piloto da Ferrari.

Apesar da confiança, Massa não poupou críticas à organização da Fórmula 1. Para ele, todas as equipes deveriam ter tempo para realizar testes entre as etapas do Mundial.

"Não estou pedindo testes como tínhamos no passado, com milhares de quilômetros por semana, que eu acho muito. Mas poderíamos ter maior sensibilidade e tornar possível a realização de testes entre as corridas para melhorar os carros. Ajudaria, inclusive, as novas equipes", declarou o brasileiro.