Massa aprova desempenho e afirma que Williams está competitiva em Silverstone

O piloto brasileiro Felipe Massa fez o oitavo tempo nos treinos livres para o GP da Inglaterra de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira, no circuito de Silverstone. Satisfeito com o resultado, ele assegurou que a sua Williams está competitiva para o final de semana.

Assim, na avaliação do brasileiro, a equipe poderá ter um desempenho menos oscilante do que no último final de semana, na Áustria, onde ele foi eliminado ainda no Q1 do treino de classificação, mas fez uma boa corrida de recuperação no circuito de Spielberg e terminou em nono lugar.

"Foi uma sexta-feira normal, sem nenhum problema como os que tivemos na Áustria", celebrou o piloto brasileiro, que ficou sete posições à frente do canadense Lance Stroll, o seu companheiro de equipe, nesta sexta-feira. "Tudo estava funcionando normalmente".

Para Felipe Massa, o fundamental é que o equilíbrio do carro parece bom para o treino de classificação. "Estou feliz com o equilíbrio. Com os pneus, nós já podemos vê-los trabalhando bem na primeira volta, então tudo no carro parece normal. Ele está competitivo da maneira que poderia, então, no geral, foi uma boa sexta".