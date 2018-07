Massa aprova ritmo, mas teme desgaste dos pneus

"Tudo correu bem hoje, mesmo que não seja fácil de dizer neste momento onde nós estaremos no domingo. O equilíbrio do carro foi bom e ele se comportou bem em todas as condições, mesmo que tenhamos sofrido um pouco com o desgaste dos pneus, especialmente na parte traseira", disse.

Massa revelou que os pneus médios tiveram bom desempenho na atividade. Porém, admitiu preocupação com o desgaste dos compostos na corrida do próximo domingo, o que pode ser decisivo para a definição da prova. Além disso, assim como o espanhol Fernando Alonso, ainda não sabe se vai utilizar as atualizações levadas ao Bahrein pela Ferrari.

"É muito normal ter uma degradação significativa em altas temperaturas e, sobre isso, temos muito trabalho a fazer para nos preparar para a corrida. Com os pneus médios, o F138 funcionou muito bem, mesmo durante um longo trecho, mas a chave no domingo será gerir a degradação de ambos os compostos, bem como decidir sobre se devemos ou não usar as atualizações que experimentamos aqui esta manhã", comentou.