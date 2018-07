Massa celebra evolução após ser 4º em treino na Itália

"Estou muito satisfeito com este resultado do treino de classificação porque, em comparação com ontem, o carro melhorou e isso me deixa confiante para a corrida", afirmou Massa, que na sexta havia ficado apenas em 14º lugar no primeiro treino e na oitava posição no segundo.

Para conseguir o quarto lugar, o brasileiro se valeu do vácuo deixado pelo carro do australiano Mark Webber, da Red Bull, e fez a sua melhor volta na terceira parte do treino de classificação. "No Q3, eu consegui fazer uma volta muito boa, me aproveitando do vácuo de Webber. Foi uma grande ajuda tê-lo na minha frente por quatro segundos, e mesmo que talvez eu tenha perdido tempo na Ascari, ainda estou satisfeito com a minha performance", disse.

Motivado para o GP da Itália após o bom resultado do treino de classificação, Massa não se preocupa nem com a possibilidade de corrida ser disputada sob chuva neste domingo. "Mesmo que a previsão do tempo seja incerta, estaremos prontos para qualquer coisa e vou fazer o meu melhor para tirar todo o potencial do nosso carro", comentou.

Assim, Massa espera retribuir o apoio dos torcedores da Ferrari, que vão lotar o circuito de Monza, com um bom resultado no GP da Itália. "Seria fantástico dar um motivo para ser feliz a todos os fãs que estão aqui na nossa corrida em casa para nos apoiar com tanto carinho", afirmou.