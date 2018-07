Massa celebra nona colocação nos EUA: 'Foi definitivamente um bom resultado'

A nona colocação obtida neste domingo no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, no Circuito das Américas, em Austin, foi muito festejada por Felipe Massa. Depois de largar em décimo, o brasileiro fez uma corrida regular, ganhou uma posição e aprovou o desempenho.

"Foi definitivamente um bom resultado. Foi uma boa corrida, e pontos sempre são o que queremos conquistar. Perdemos alguns pontos para a Renault, mas foi uma corrida positiva e estou feliz com o resultado", assegurou o piloto brasileiro.

Com o resultado deste domingo, Massa chegou aos 36 pontos e assumiu a décima posição na classificação geral. No Mundial de Construtores, por sua vez, a Williams está em quinto com 68.

Massa só não ficou plenamente satisfeito porque sentiu que poderia ganhar a oitava posição de Sergio Perez nas últimas voltas. "Infelizmente, a bandeira azul acabou com minha oportunidade de ultrapassar outro carro no fim e terminar em oitavo ao invés de nono. Mas estou feliz com a corrida e o trabalho que fiz. Isto é o mais importante", completou.