Massa celebra pódio e vitória de Alonso na Coreia do Sul Sem chances de brigar pelo título, o brasileiro Felipe Massa exaltou o seu retorno ao pódio neste domingo na Coreia do Sul, após abandonar no Japão, e disse ter ficado satisfeito com a vitória do seu companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, novo líder da Fórmula 1.