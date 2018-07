Massa celebra 4º lugar, mas diz que podia ter sido mais rápido

O brasileiro Felipe Massa foi um dos destaques do treino classificatório para o GP da Áustria. Neste sábado, o piloto da Williams surpreendeu e terminou com a quarta posição no grid, com o tempo de 1min09s192. Apesar de celebrar a boa colocação, ele garantiu que poderia ter sido mais rápido.

"Minha melhor volta poderia ter sido mais rápida. Eu cometi um erro e os pneus teriam ficado mais rápidos para nossa última tentativa. Além disso, eu teria menos combustível. Não significa que eu estaria acima da quarta posição, e estas coisas acontecem nos treinos. As condições estavam boas, então esperamos que fiquemos assim na corrida amanhã (domingo). Nosso ajuste parece forte e esta pode ser a chave", disse.

Outro brasileiro na categoria, Felipe Nasr ficou bastante satisfeito com seu desempenho no treino deste sábado. Com o tempo de 1min09s713, ele foi o nono mais veloz do dia, mas ainda contou com a sorte e largará em oitavo graças a uma punição aplicada a Daniil Kvyat.

"Foi um ótimo treino para nós. Desde o primeiro treino livre nós fomos na direção certa e vimos que nosso carro estava competitivo. As condições não estavam fáceis hoje, mas todo mundo na equipe fez um bom trabalho e se esforçou. É uma posição de largada satisfatória para a corrida, e estou confiante sobre lutar por pontos", projetou.