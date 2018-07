Massa celebra resultado em treino, mas quer evolução

"No geral, foi um bom dia para nós, mesmo com a chuva que apareceu no fim da segunda sessão e nos custou um tempo valioso no que diz respeito a comparar os dois compostos para uma longa corrida. O carro respondeu bem em ambas as sessões e me senti mais confortável", comentou.

Mas Massa não foi só elogios ao carro. Assim como a maioria dos pilotos, ele reclamou da degradação dos pneus, fruto do forte calor que fazia na cidade de Kuala Lumpur. O brasileiro pediu ainda alguns ajustes para a corrida, que será realizada neste domingo.

"Nós vamos ter uma longa noite para trabalhar bastante e entender qual o real comportamento dos pneus, porque isso é, definitivamente, o que pode fazer diferença e poderia nos tornar mais competitivos, já que estamos nos preparando para o treino de classificação e para a corrida", apontou.