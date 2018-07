Massa celebra sexto lugar no grid e avalia: 'Era o melhor que podíamos fazer'

O brasileiro Felipe Massa não escondeu a felicidade pelo sexto lugar no grid do GP da China, que acontecerá no domingo em Xangai. No treino de classificação deste sábado, o piloto da Williams conseguiu a vaga na terceira fila ao cravar o tempo de 1min33s507 no Q3.

"Acho que foi um treino de classificação muito bom para nós. Estou feliz com o meu desempenho, com minha volta e com o balanço do carro. Nós pudemos ficar à frente do Hülkenberg no fim, então eu acho que fizemos o melhor que podíamos hoje", considerou.

Há duas semanas, Massa largou em sétimo no GP da Austrália e deixou o treino de classificação lamentando não ter conseguido a sexta posição. Neste sábado, no entanto, o piloto da Williams conseguiu a colocação esperada ao arrancar no Q3 e superar a Renault de Nico Hülkenberg na última tentativa.

Apesar da boa posição na pista, Massa evitou fazer previsões para a prova de domingo, principalmente por causa das condições climáticas em Xangai. Na sexta-feira, a intensa neblina sobre a cidade interrompeu o primeiro treino livre do dia e impediu que o segundo fosse realizado. Neste sábado, contudo, a classificação para a prova foi definida sem problemas.

"Precisamos estar com a cabeça completamente aberta para amanhã, porque talvez haja um clima maluco e talvez haja chuva. Mas espero que possamos lutar e ter um bom desempenho, como aconteceu na Austrália", comentou.