Massa cobra maior eficiência da Williams nos pit stops

Após o 13º lugar no GP da Bélgica de Fórmula 1, Felipe Massa seguirá lutando para finalmente conseguir engrenar na temporada como piloto da Williams. No último domingo, o brasileiro lamentou novos problemas amargados em uma corrida.

Uma falha em um dos pneus, cujo detritos ficaram presos ao assoalho do seu carro, atrapalharam o rendimento de seu monoposto. Para completar, o piloto ainda viu a sua equipe precisar de duas paradas nos boxes para remover os restos presos ao carro, fato que prejudicou ainda mais o seu desempenho.

O novo problema amargado por Massa, que anteriormente sofreu com uma série de acidentes em outras provas da temporada, motivou o brasileiro a cobrar maior eficiência da Williams nos pit stops. "Nós precisamos rever e melhorar esses procedimentos. Em muitas coisas (é preciso evoluir), não apenas nisso", afirmou, em declarações reproduzidas nesta quarta-feira pelo site da Autosport.

Massa apontou que até mesmo durante o treino de classificação para o GP da Bélgica a Williams não conseguiu realizar um "trabalho perfeito", embora tenha admitido que a "equipe está crescendo" na categoria. Ao mesmo tempo, ele alertou: "Espero que isso (o problema nos pit stops) seja algo que não aconteça mais".

E a frustração de Massa aconteceu em mais uma corrida na qual o finlandês Valtteri Bottas voltou a brilhar. O seu companheiro de Williams conquistou o terceiro lugar do GP da Bélgica e agora figura na quinta posição do Mundial, com 110 pontos, enquanto o brasileiro tem apenas 40 e é o nono colocado na classificação geral.

A próxima etapa do Mundial de F1 está marcada para o dia 7 de setembro, quando ocorrerá o GP da Itália, em Monza, onde o brasileiro espera poder acabar com a "maré de azar" e ao mesmo tempo provar que pode, de fato, conquistar resultados expressivos pela Williams nesta segunda metade da temporada.