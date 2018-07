Massa festeja o 1º pódio e agradece trabalho fantástico da Williams

O brasileiro Felipe Massa mostrou toda a sua alegria após a conquista do primeiro pódio do ano no GP da Áustria, neste domingo, em Spileberg. O piloto da Williams aproveitou também para agradecer o excelente trabalho de sua equipe no Grande Prêmio, que foi fundamental para que ele segurasse o piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, atrás de seu carro no fim da prova.

"Estou muito feliz com o resultado, a equipe fez um grande trabalho, foi uma corrida fantástica. Fizemos o máximo para aproveitar o pit stop mais lento da Ferrari e aproveitamos todas as oportunidades que tivemos para conseguir meu primeiro pódio do ano", festejou o brasileiro. "A equipe me incentivou muito na parte final da prova e eu fiz meu melhor para manter Vettel atrás. Sabia que não era o momento para cometer erros e foi fantástico levar este pódio para casa", completou Massa.

Já o brasileiro Felipe Nasr não tem o que comemorar. O brasileiro da Sauber saiu bem decepcionado com seu resultado na Áustria, apenas o 11º lugar. O piloto também falou de seu esforço para sair com pontos da prova em Spielberg e dos problemas encontrados no GP.

"Estou decepcionado com este resultado. Lutei muito contra os freios superaquecidos. Não estava conseguindo frear adequadamente, por isso ficou difícil defender minha posição", justificou o brasileiro. "Olhando para trás de onde nós começamos, esperávamos pontuar. E eu fiz tudo que podia para que isso acontecesse. Precisamos encontrar uma solução para isso, não podemos perder oportunidades como essas", completou o brasileiro.