Massa comemora 6º lugar no grid de largada: 'É bom estar entre as Red Bulls'

O brasileiro Felipe Massa comemorou bastante a sexta colocação no grid de largada para o GP da Rússia deste domingo. O veterano da Fórmula 1 conseguiu colocar o seu carro da Williams entre os dois da Red Bull - o australiano Daniel Ricciardo sairá em quinto e o holandês Max Verstappen largará em sétimo.

"Foi um grande classificatório para nós. É muito bom ver que estamos no meio das duas Red Bulls. Eles foram melhores do que nós nas três primeiras corridas, no classificatório e na prova. Mas este é um bom traçado para nós e estamos lutando com eles", comemorou o brasileiro.

Felipe Massa foi bastante superior do que seu companheiro de equipe. O canadense Lance Stroll fez apenas o 12.º melhor tempo - no entanto, largará em 11.º, pois o espanhol Carlos Sainz Jr., que havia ficado em 11.º, perdeu três posições no grid por conta de uma punição sofrida no GP do Bahrein.

"Estou muito feliz com a posição que vou largar, mas também estou feliz porque acreditou que amanhã (domingo) a gente consiga briga com a Red Bull novamente. Vou tentar de tudo que puder. Estou muito motivado e espero que tudo dê certo para nós na corrida de amanhã", finalizou Felipe Massa.

O GP da Rússia acontece neste domingo, às 9 horas (de Brasília). O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, está na liderança do Mundial, com 68 pontos, e o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, ocupa a segunda colocação, com 61.