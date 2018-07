Massa comemora 8º lugar no Bahrein, mas diz que vacilo no fim custou uma posição

O brasileiro Felipe Massa ficou satisfeito com a oitava colocação no grid de largada do GP do Bahrein, a terceira etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1. O piloto da Williams, no entanto, lamentou apenas um pequeno deslize em sua volta mais rápida, que, segundo ele, pode ter custado uma colocação.

"Estou feliz com nosso classificatório e o trabalho que fizemos. Talvez a posição perfeita teria sido o sétimo lugar. Perdi um pouco de tempo no final da volta. Mas estou preocupado com a corrida amanhã (domingo)", comentou, em referência a um deslize de traseira em uma das curvas.

Felipe terminou a primeira parte do treino de classificação na sétima posição e avançou com tranquilidade ao Q2. Já o seu companheiro de Williams, o jovem canadense Lance Stroll, seguiu vivo no qualificatório com a 12.ª colocação.

Na segunda parte, caiu da sétima para a oitava posição, mas o posto foi suficiente para avançar ao grupo dos 10 primeiros que foram ao Q3. Lance Stroll manteve o 12.º lugar no grid e foi eliminado da sessão final.

"A performance do carro foi boa durante todo o final de semana. Não apenas com os pneus novos, mas também com os velhos. Amanhã (domingo) será um novo dia e precisamos nos concentrar em fazer tudo certo e tentar uma melhor posição durante a corrida", finalizou o brasileiro.

O GP do Bahrein acontece neste domingo, às 12 horas (de Brasília), no circuito de Sakhir. A pole position foi conquistada pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, antigo companheiro de Felipe Massa. O inglês Lewis Hamilton, também da Mercedes, largará em segundo, seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari.