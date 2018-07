Massa comemora décima colocação na Inglaterra: 'Tivemos uma boa largada'

O brasileiro Felipe Massa comemorou neste domingo a décima colocação no GP da Inglaterra de Fórmula 1. O piloto da Williams largou em 14º e ficou satisfeito por entrar na zona de pontuação.

"Definitivamente estou feliz com a corrida. Tivemos uma largada muito boa. Com certeza a parte mais difícil da corrida foi a pressão que tentei fazer nos carros da Force India no final. Estava rápido, mas talvez não tão rápido o suficiente para ter a oportunidade de ultrapassá-los", analisou.

Massa fez sua melhor largada na temporada e saltou justamente da 14ª para a décima colocação. Durante a corrida, chegou a ocupar o oitavo lugar, mas caiu para a 11ª posição após fazer sua parada nos boxes.

Cruzou a linha de chegada em 10º, atrás dos dois carros da Force India. O francês Esteban Ocon foi o oitavo e o mexicano Sergio Pérez terminou em nono. O companheiro de equipe de Massa, o canadense Lance Stroll, terminou a prova em 16º lugar.

"Ainda não estou muito feliz com o classificatório de ontem (sábado). Quando você começa no pelotão de trás as coisas ficam muito mais difíceis. Talvez a gente pudesse ter conquistado mais pontos. Infelizmente largar em 14º não nos deixou pontuar mais. Mas fico feliz com a corrida. Agora nós precisamos apenas garantir uma melhor posição de largada na próxima corrida", finalizou.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontecerá no GP da Hungria no dia 30 de julho. O alemão Sebastian Vettel lidera o Mundial de Pilotos com 177 pontos, um a mais do que o inglês Lewis Hamilton, que venceu o GP deste domingo.