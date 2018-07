Massa conta com bom retrospecto em Monza para fazer bonito no domingo

Felipe Massa entra em ação no fim de semana em um cenário que conhece muito bem. Ex-piloto da Ferrari, ele teve o apoio dos torcedores em muitas oportunidades em Monza. No próximo domingo, o brasileiro volta a atuar no circuito e chega embalado para a disputa do GP da Itália de Fórmula 1.

Massa nunca venceu em Monza, mas tem no currículo quatro terceiras colocações no circuito, incluindo duas já como piloto da Williams. "Monza é uma pista que eu adoro, e trata-se de um país no qual eu adoro correr. Eu consegui ter dois pódios pela Williams em Monza, e seria realmente legal conseguir outro", declarou.

Foi neste circuito, aliás, que Massa subiu ao pódio pela última vez, em 2015. E ele espera ter novamente a seu favor o apoio dos fanáticos torcedores italianos para voltar a fazer bonito por lá. "É uma ótima pista, com incríveis fãs de Fórmula 1. Então, é sempre um grande prazer pilotar em Monza."

Além da atmosfera, Massa chega empolgado também pela ótima atuação no GP da Bélgica. Em um fim de semana que tinha tudo para ser dos piores, com direito a batida nos treinos livres e punição que o fez largar em 16.º, o brasileiro superou as adversidades e terminou na oitava posição no último domingo, pontuando pela sétima vez na temporada.