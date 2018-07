Massa credita fraco desempenho no treino aos pneus

O piloto Felipe Massa teve um fraco desempenho nos treinos livres para o GP da Turquia de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Na primeira sessão, o brasileiro acabou na 13.ª colocação, enquanto na segunda melhorou um pouco, mas terminou com um decepcionante 10.º lugar.

"Não consegui fazer um bom tempo com os pneus macios porque acabei rodando na curva oito. Esse foi o fato mais inconveniente de hoje (sexta-feira), já que este jogo de pneus se tornou inútil com a rodada e eu tive que fazer quase toda a segunda sessão com apenas um jogo de pneus duros", explicou Massa, creditando aos pneus a culpa pelo desempenho ruim.

Apesar do dia ruim em Istambul e da superioridade da equipe Red Bull na temporada, Felipe Massa demonstrou confiança em sua equipe e otimismo quanto ao seu desempenho na corrida do próximo domingo.

"Nós ainda temos que melhorar o carro se quisermos ser competitivos. A McLaren e a Red Bull demonstraram força aqui (em Istambul). Dito isso, creio que podemos encontrar a maneira certa de progredir e fazer frente a eles no domingo", analisou o piloto.