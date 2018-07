Massa critica Pérez de novo: 'Não vou mais confiar nele'

Felipe Massa voltou a reclamar de Sergio Pérez nesta quinta-feira, depois do acidente entre eles na etapa anterior da Fórmula 1, dia 8 de junho, no Canadá. Na corrida em Montreal, o piloto mexicano da Force India desviou a trajetória quando era ultrapassado pelo brasileiro na última volta, provocando a batida e o consequente abandono de ambos.

"Vou pensar duas vezes antes de tentar passá-lo de novo. Eu acredito que ele não moveria seu carro mais uma vez, mas você não pode acreditar quando se trata de alguém que vem causando tantos problemas. Não vou mais confiar nele, definitivamente", disse o brasileiro da Williams, antes de começar os treinos para uma nova etapa, na Áustria.

A Force India protocolou nesta quinta-feira um pedido oficial para que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) faça uma revisão da punição de Pérez, que vai perder cinco posições no grid de largada da corrida deste domingo por causa do incidente no Canadá. Mas, segundo Massa, o mexicano deveria ter assumido a culpa pela batida, o que ele não fez.

"Se eu tivesse cometido o erro, eu seria o primeiro a pedir desculpas, como eu sempre fiz. Ele não pensa dessa forma e eu lamento por ele e torço para que aprenda, se não vai continuar recebendo punições no futuro", prevê o piloto brasileiro, 11° colocado no Mundial com 18 pontos, dois pontos a menos e uma posição atrás de Pérez.