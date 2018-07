Massa descarta nova troca de câmbio para ajudar Alonso

SÃO PAULO - Após superar novamente seu companheiro Fernando Alonso no treino classificatório, Felipe Massa descartou qualquer estratégia polêmica para beneficiar o espanhol, o único que pode tirar o título do alemão Sebastian Vettel no GP do Brasil de Fórmula 1, neste domingo.

Na semana passada, nos Estados Unidos, o brasileiro ajudou o companheiro ao ter o câmbio trocado, o que resultou em uma punição e a perda de cinco posições na largada. Alonso, então, ganhou uma colocação no grid e pôde sair no lado "limpo" da pista, com menos detritos.

"Não existe essa possibilidade, não vai acontecer de jeito nenhum. Na última corrida, aconteceu a quebra do lacre (do câmbio) por causa do grip (aderência) da pista, era um asfalto novo. Quem largasse no lado esquerdo, iria perder posições, até mais de uma. Esse foi o motivo. Aqui não tem essa diferença de um lado para o outro", justificou o brasileiro, contundente.

Massa também descartou ajudar Alonso com um possível ataque desleal a Vettel logo na largada. O brasileiro vai sair em quinto lugar, uma posição atrás do alemão, que garante o troféu da temporada justamente com a quarta colocação na corrida brasileira.

"Eu vou até o limite do regulamento. Sempre fui um piloto honesto. O meu limite é o limite do regulamento, como eu sempre fiz nas minhas tentativas de ultrapassagens. É pensando assim que vou largar amanhã (domingo)", avisou o piloto da Ferrari, que vai largar duas posições à frente de Alonso. O espanhol foi o 8.º mais rápido do treino, mas largará em 7.º por causa da punição aplicada a Pastor Maldonado. O venezuelano foi o 6.º melhor do treino antes de perder 10 colocações no grid.

Ciente da situação difícil de Alonso neste fim de semana, Massa acredita que sua equipe só levará o Mundial de Pilotos em caso de mau tempo ou se houver algum problema mecânico no carro de Vettel. "Não podemos esquecer que a posição dele é muito difícil. Estando atrás nos pontos e largando atrás, ele fica em uma condição muito, muito difícil", avaliou.

"Alonso só terá chance se houver algum problema no carro do Vettel ou se chover. Em uma condição normal, a situação dele é muito complicada", reiterou Massa, que não descartou a possibilidade de uma eventual reviravolta no campeonato. "Tudo pode acontecer, como vimos em 2008. Choveu e o mau tempo me ajudou e depois me prejudicou". Na ocasião, o brasileiro perdeu o título para Lewis Hamilton na última curva de Interlagos.