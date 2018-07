Massa diz estar decepcionado com difícil início da temporada

MARANELLO - Sem ter somado pontos nas duas primeiras provas na temporada 2012 da Fórmula 1, Felipe Massa reconheceu nesta quinta-feira que o seu desempenho foi decepcionante nas corridas na Austrália e Malásia. O piloto brasileiro revelou estar decepcionado com os resultados, mas garantiu que esta não é a primeira vez que precisa dar a volta por cima e superar uma má fase. Em 2008, quando foi vice-campeão mundial, Massa também não somou nas duas primeiras provas do campeonato.

"Estou decepcionado, não há como negar: não marcar nenhum ponto em duas corridas dói, mas agora é hora de virar a página. Não é a primeira vez que passo por um momento difícil como este e eu sei bem que as coisas podem mudar rapidamente, mas agora é o momento de fazer o meu melhor porque eu quero que este período negativo possa chegar ao fim. Eu quero que as coisas voltem ao normal, para uma situação em que eu possa mostrar meu talento como sempre fiz e como a equipe sabe que eu posso fazer", escreveu Massa em seu blog no site da Ferrari.

O desempenho decepcionante nas provas na Austrália e na Malásia colocaram pressão sobre Massa, que foi criticado pelo seu desempenho e teve até sua saída da Ferrari, ainda durante esta temporada, especulada. O brasileiro, porém, garante ter o apoio da cúpula da escuderia italiana e prometeu retribuir esta confiança com bons resultados nas próximas corridas.

"Fiquei muito feliz de ler e ouvir o que foi dito pelo presidente [Luca di] Montezemolo, o nosso chefe Stefano Domenicali e meu companheiro de equipe Fernando [Alonso]. Suas palavras não vieram como uma surpresa, porque eu sei que posso contar com o apoio do que é uma verdadeira segundo família para mim, que é o que a Ferrari tem sido para mim durante todos estes anos. Sinto que há confiança em torno de mim, que a equipe está unida no seu apoio para mim e isso é muito importante. Agora eu quero transformar isso em resultados para pagar todo este apoio", disse.

O desempenho do F2012 - carro da Ferrari para esta temporada - tem sido alvo de críticas, mas o espanhol Fernando Alonso ainda conseguiu se destacar nas primeiras provas da temporada ao somar 35 pontos, o que o colocou na liderança do Mundial de Pilotos. Em busca de um desempenho melhor, Massa cancelou sua viagem ao Brasil e foi para Maranello, onde se encontrou com engenheiros da Ferrari.

"Um dia para estar com a equipe, para analisar em detalhes cada momento destes dois primeiros GPs de 2012, para entender como e por que as coisas não foram do jeito que queríamos na Austrália e na Malásia. Eu mudei meus planos e cheguei a Maranello depois da corrida em Sepang, com este propósito em mente. Eu encontrei meu engenheiro Rob Smedley e eu passei muito tempo com Pat Fry [diretor-técnico da Ferrari], passando por cima de tudo que aconteceu, porque esta é a única maneira que eu penso que nós podemos compreender as razões por trás desses dois fins de semana ruins".