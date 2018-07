Massa diz que calor em Budapeste deve favorecer Ferrari

"Por isso, se o carro funcionar bem, nós podemos esperar por um bom ritmo na corrida para atacar os rivais e não apenas se defender", afirmou o piloto da Ferrari. "Mas antes vamos ter que esperar para ver o que acontece no treino classificatório, que será um momento muito importante para nós".

Na Hungria, Massa vai tentar se recuperar do desempenho frustrante nas últimas quatro etapas do campeonato. Erros no volante custaram bons resultados e causaram batidas nos GPs de Mônaco, Canadá, Inglaterra e Alemanha. Uma rápida reação, neste fim de semana, é necessária que o brasileiro siga pensando em renovar seu contrato com a equipe italiana.

Focado na corrida de domingo, Massa evita falar sobre seu futuro. "Vamos esperar para ver. No momento minha maior preocupação é obter resultado. O resto não é tão importante agora. Bons resultados não me ajudarão apenas aqui na Ferrari, mas também em outras equipes, caso eu não siga aqui", declarou.