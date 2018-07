Massa diz que despedida em Interlagos 'valeu mais do que troféu'

Perto da sua despedida da Fórmula 1, Felipe Massa afirmou nesta quinta-feira que a homenagem que recebeu da torcida e de membros de outras equipes no GP do Brasil, há quase duas semanas, "valeram mais do que um troféu". O piloto brasileiro deixará a categoria depois da última corrida da temporada, em Abu Dhabi, no fim de semana.

"Com certeza valeu muito mais do que um simples troféu. Aquilo representa muito, todo o respeito, como você é. É muito importante para mim como pessoa, definitivamente. As pessoas não olham para você apenas como um piloto, mas como uma pessoa, em todos os sentidos. Tudo o que aconteceu representou algo muito importante para mim", declarou.

Massa se refere à recepção calorosa que teve ao entrar no pit lane do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Após bater na subida do Café, o piloto entrou nos boxes a pé e viu mecânicos de diversas equipes interromperem brevemente seus trabalhos para aplaudirem sua passagem pelo trecho dos boxes. Antes, havia sido ovacionado pela torcida presente nas arquibancadas.

Às vésperas de sua última corrida na F-1, Massa evitou projetar pódio ou zona de pontuação, mas disse sonhar com um "bom resultado" na despedida.

"Estou muito ansioso pela corrida, espero fazer uma boa corrida. Consegui chegar em segundo aqui há dois anos. Sei que não será fácil repetir este resultado, mas se eu puder tirar o melhor do carro, se puder fazer uma boa corrida, vou me sentir feliz", sentenciou.