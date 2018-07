Massa diz que está pilotando tão bem quanto em 2008

Felipe Massa afirmou nesta quinta-feira que está pilotando tão bem quanto na temporada 2008, quando foi vice-campeão mundial na Fórmula 1. Para o brasileiro, a maior diferença daquele ano para o atual é que agora ele não está brigando pelo título.

"A única coisa que se pode dizer é que não estamos na luta pelo troféu, como aconteceu em 2008. Acho que tínhamos o melhor carro naquele ano. Agora somos a terceira melhor equipe do grid", comparou o brasileiro, que sonha em entrar na briga pelo título - atualmente ele é o quarto colocado do Mundial.

"Eu me sinto muito bem, estou pilotando bem e estou utilizando o carro da melhor forma. Isso é muito bom porque dá confiança extra. E a equipe está aproveitando tudo o que você diz", declarou Massa, um dia antes de ir para a pista no Bahrein - o GP tem início nesta sexta com os dois primeiros treinos livres.

Massa disse ainda que seu bom desempenho na Williams rebate os comentários de que teria o acidente sofrido em 2009 teria afetado suas habilidades na pista. "Muitos escreveram que o acidente mudou meu jeito de pilotar, então acho que isso não era correto. É muito mais fácil escrever do que pilotar", declarou o brasileiro, que evitou comentar a queda na Ferrari.

"Eu tinha motivos para não estar tão forte nos últimos anos de Ferrari, mas não quero falar sobre isso. O passado é passado. Trabalhamos pelo presente, que é melhor", declarou.