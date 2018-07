Massa diz que Ferrari pode ganhar dois títulos na temporada 2010

Coadjuvante na Ferrari nesta temporada, Felipe Massa acredita que a equipe pode faturar dois títulos na Fórmula 1 neste ano. O brasileiro crê que o espanhol Fernando Alonso tem boas chances de ser campeão do Mundial de Pilotos e a escuderia pode faturar o título do Mundial de Construtores. "As chances da Ferrari, em ambos os campeonatos, agora parecem muito melhores do que antes das três últimas corridas da Ásia", escreveu Massa, em seu blog no site oficial da Ferrari.

Massa avaliou que a Ferrari precisa melhorar o seu desempenho nos treinos de classificar para faturar os títulos. "Olhando para os campeonatos, ainda é possível para a equipe vencer nos Construtores e Fernando assumiu a liderança dos Pilotos, por isso estamos com uma chance de lutar. Nós ainda precisamos de trabalhar arduamente para se preparar para as duas corridas finais e, claro, sabemos que temos tentar melhorar o nosso desempenho nas tardes de sábado".

Após 17 corridas, a Ferrari só conseguiu duas poles, na Itália e em Cingapura. Já a Red Bull tem desempenho quase perfeito, largando do primeiro lugar em 14 provas. "A classificação ainda é nosso ponto fraco, embora você tenha que levar em consideração quão forte é a Red Bull em uma única volta."

O brasileiro ressaltou a evolução do carro da Ferrari nas últimas corridas, mas admitiu que poderia ter contribuído com mais pontos no Mundial de Construtores. "Mesmo durante os momentos difíceis, conseguimos melhorar o carro, trabalhando na direção certa e o resultado é que o F10 ficou mais forte a cada corrida, mesmo se eu perdi chances de somar pontos para a equipe até a Coreia".

Apesar da Red Bull ter vencido o GP do Brasil de 2009, com o australiano Mark Webber, Massa prometeu que a Ferrari será forte neste ano no circuito de Interlagos. "No ano passado, é verdade, a Red Bull estava muito forte e venceu a corrida no Brasil, mas nos anos anteriores, a Ferrari tinha sido a equipe mais forte, de 2006 a 2008, com o nosso carro indo muito bem em Interlagos. Adoro correr aqui e não posso esperar para entrar na pista na frente dos meus fãs".

Com duas provas para o final da temporada, Alonso é o líder do Mundial de Pilotos, com 231 pontos, seguido por Webber (220 pontos) e pelo inglês Lewis Hamilton (210 pontos). No Mundial de Construtores, a Ferrari está na terceira colocação, com 374 pontos. A equipe está atrás da Red Bull, com 426 pontos, e da McLaren, com 399 pontos.