Massa diz que ficou satisfeito com preparação da Ferrari

O brasileiro Felipe Massa procurou minimizar o desempenho da Ferrari nos treinos livres para o GP da China de Fórmula 1, na madrugada desta sexta-feira, quando ele foi apenas o 11.º - seu companheiro Fernando Alonso ficou uma posição na frente.

Apesar do resultado supostamente fraco, o piloto brasileiro revelou que a Ferrari focou a preparação para a corrida de domingo. Assim, ele aprovou o desempenho nos treinos livres.

"Estou satisfeito com nosso comportamento nos treinos livres. Rodamos muitos quilômetros, concentrando especialmente na preparação do carro para a corrida de domingo. Também avaliamos novos componentes aerodinâmicos, e não apenas para esta corrida", contou o brasileiro, líder da classificação geral com 39 pontos.

Massa destacou ainda a evolução da Mercedes, que marcou o segundo melhor tempo do dia com Nico Rosberg, duas posições na frente de Michael Schumacher. "Várias equipes serão muito competitivas. E não apenas a McLaren e a Red Bull, mas também a Mercedes, que deu um passo à frente. Estaremos na luta com eles", prometeu.