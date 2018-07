Massa diz que longa experiência na Fórmula 1 o ajudou a levar 9º lugar em Mônaco

O brasileiro Felipe Massa acredita que a experiência foi sua principal arma para conseguir terminar o GP de Mônaco na nona colocação neste domingo. Segundo ele, as 15 temporadas disputadas na Fórmula 1 o ajudaram a superar os problemas e pontuar na sexta etapa do ano.

"Estou feliz com o resultado e por marcar pontos hoje. Tivemos problemas de freios desde o começo. Então, tive que controlá-los desde a primeira volta. Nunca tive que fazer isso na minha carreira", comentou o brasileiro.

Depois de largar em 14º, ele foi aos poucos ganhando posições. Contou com a batida de pilotos que estavam a sua frente e, no final, conseguiu segurar o nono lugar. "Nas últimas voltas da corrida, pude ver o Perez tentando me ultrapassar. Ele estava com pneus novos e pensei 'fique aqui e tente somar alguns pontos'. E foi isso que aconteceu. Minha experiência como piloto definitivamente me ajudou a pontuar hoje", finalizou.

A Williams tem contado apenas com os pontos na classificação de Felipe Massa, já que seu companheiro de equipe, Lance Stroll, ainda não pontuou após seis corridas disputadas na temporada. Na etapa deste domingo, ele bateu e precisou abandonar.

O alemão Sebastian Vettel lidera o Mundial de Pilotos com 129 pontos, 25 a mais do que o inglês Lewis Hamilton. Massa aparece em nono, com 20 pontos. A próxima etapa da temporada acontecerá no GP do Canadá, em 11 de junho.